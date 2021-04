Prefeitura de Sobral ultrapassa 45 mil doses aplicadas contra a Covid-19

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SME), ultrapassou a marca de 45 mil doses aplicadas contra a Covid-19. O acúmulo de 45.093 é referente a 28.731 primeira dose (D1) e outras 16.362 de segunda dose (D2).





A vacinação aconteceu dentro da primeira e segunda etapa do Programa Nacional de Imunização (PNI), onde foram contemplados idosos com mais de 61 anos e profissionais da saúde e da segurança que atuam na linha de frente no combate à pandemia.





As primeiras doses chegaram ao município em 18 de janeiro de 2021 e, até o momento, Sobral contabiliza 45.935 doses recebidas do Governo do Estado.