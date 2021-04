Navio dos EUA atira após barcos do Irã cercarem americanos

O navio de guerra americano USS Firebolt disparou tiros de advertência após três embarcações da Guarda Revolucionária paramilitar do Irã chegarem a 62 metros de uma patrulha no Golfo Pérsico, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta quarta-feira (28).





– As tripulações dos EUA emitiram vários avisos via rádio e dispositivos de alto-falante, mas as embarcações (da Guarda do Irã) continuaram suas manobras de curto alcance. A tripulação da Firebolt então disparou tiros de advertência e as embarcações se afastaram para uma distância segura das embarcações dos EUA – disse Rebecca Rebarich, porta-voz da 5ª Frota do Oriente Médio.









O QUE MOTIVOU OS TIROS DE ADVERTÊNCIA





Um grupo de barcos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã cercou dois navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, segundo oficiais da Marinha americana. Foi a primeira vez, em um ano, que ocorre um incidente como esse. O fato aconteceu no início de abril, mas a Marinha dos EUA divulgou um vídeo do ocorrido na terça-feira (27).





Segundo as autoridades dos EUA, três barcos de ataque rápido e outro conhecido como Harth 55 cercaram os dois navios da Guarda Costeira americana que patrulhavam águas internacionais na porção sul do Golfo Pérsico.





O barco maior cruzou repetidamente na frente da proa dos dois navios dos EUA, o Monomoy e o Wrangell, chegando a cerca de 70 metros de distância, disseram as autoridades. Isso forçou o Wrangell a fazer manobras defensivas para evitar a colisão, segundo os oficiais da Marinha.





Com informações do portal Estadão