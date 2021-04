Projeto de Lei prevê que restaurantes e lanchonetes funcionem em drive thru

O vereador Mário Victor protocolou na segunda-feira (05), Projeto de Lei na Câmara Municipal de Sobral, que se aprovado, irá permitir o funcionamento, na modalidade drive thru, restaurantes e lanchonetes em todo o território sobralense, mesmo na vigência dos decretos de isolamento social. Na terça-feira (06), o vereador realizou emenda modificativa ao projeto que amplia a permissão para que os consumidores possam fazer a retirada do produto pessoalmente nos estabelecimentos.





Drive thru é um tipo de serviço de entrega que teve início nos Estados Unidos, na década de 1930, que permite aos clientes comprar produtos sem sair de seus carros e depois se espalhou por todo o mundo.





Atualmente o decreto permite a venda através de delivery, ou seja, o cliente compra e recebe em casa a mercadoria pagando a taxa de entrega. “o drive thru permite que o cidadão vá ao estabelecimento e, sem sair do seu veículo, obedecendo todos os critérios proteção estabelecidos pelos órgãos de saúde pegue sua compra sem precisar pedir pelo aplicativo e pagar taxa de entrega. O intuito é flexibilizar e ajudar o comércio que está sofrendo nesta pandemia porque está fechado sem poder vender e o drive thru vai melhorar economicamente as vendas destes estabelecimentos. Afirma o vereador Mário Victor.





(Edwalcyr Santos/Portal Paraíso)