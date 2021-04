Retorno gradual: confira as regras para o funcionamento de restaurantes e do setor hoteleiro

Com a abertura gradual de atividades econômicas no Ceará, anunciada pelo governador Camilo Santana, estabelecimentos precisam seguir determinações estabelecidas por decreto publicado no Diário Oficial do Estado.





Além de comércio e serviços, o setor hoteleiro e de restaurantes também irão precisar se adaptar às mudanças.





Entre as determinações, ficam estabelecidas a capacidade máxima com a qual os estabelecimentos devem funcionar, os horários para atendimento e outras medidas de contenção à Covid-19.









CONFIRA AS REGRAS:





RESTAURANTES





Proibido o funcionamento durante o final de semana;

Em dias úteis, o funcionamento deve ocorrer das 10 às 16 horas (se localizados na rua) e das 12 às 18 horas (se localizados dentro de shoppings);

Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, os restaurantes podem funcionar para entrega;

Limitação de 25% da capacidade para atendimento simultâneo;

Limitação de seis pessoas por mesa;

Proibido atendimento de pessoas em pé, inclusive na calçada;

Proibição de filas de espera na calçada, sendo aconselhado filas de espera eletrônicas;

Proibição de festas, de qualquer tipo, em ambiente fechado ou aberto;

Autorizada disponibilização de música ambiente, inclusive com músicos, mas vedado espaço para dança ou aglomerações.





SETOR HOTELEIRO





Limitação do uso de apenas 80% da capacidade;

Limitação dos hóspedes por quarto, com no máximo de 03 adultos ou 02 adultos com 03 crianças;

Aplicação aos “flats” das mesmas regras a serem observadas pelos hotéis;

Restaurantes de hotel, pousadas e semelhantes podem funcionar das 16 às 20 horas, desde que exclusivamente para atendimento de hóspedes e respeitando as mesmas regras válidas para outros restaurantes;

Proibição de festas, de qualquer tipo, em ambiente fechado ou aberto. (Diário do Nordeste)