Apoiadores de Bolsonaro demonstram força e campanha: “#VouPraGuerraComBolsonaro” chega ao topo

Nesta sexta-feira (9), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso determinar a abertura da Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Covid-19 para apurar supostas omissões do governo federal no tocante a pandemia, apoiadores do Chefe de Estado resolveram se manifestar na web e criaram a hashtag #VouPraGuerraComBolsonaro.





Na opinião da maioria dos adeptos do líder brasileiro, a ação de Barroso seria uma tentativa de desgastar ainda mais o presidente.





(Folha da República)