Senador consegue assinaturas para CPI de estados e municípios

O senador Eduardo Girão (Podemos) conseguiu, na manhã desta segunda-feira (12), o número necessário de assinaturas para protocolar o pedido de criação de uma CPI para investigar a conduta de estados e municípios na pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada pelo o site O Antagonista, ao qual o senador confirmou a informação.





– Com essa CPI, o Senado atende à determinação do Supremo, mas faz uma investigação mais abrangente. Ou seja: atende ao Supremo e não se apequena, recebendo uma interferência direta da corte – relatou Girão.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinou, na semana passada, a instalação da CPI da Covid, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede), destinada a apurar a ação do governo federal especificamente.





Já no domingo (12) à noite, o senador Jorge Kajuru (Cidadania) divulgou a gravação de uma conversa dele com Jair Bolsonaro, na qual o presidente cobrava do parlamentar uma investigação mais ampla, que incluísse os gestores locais na apuração de possíveis irregularidades.





A CPI, que foi encampada inicialmente por senadores do Podemos, foi proposta ainda no início de março e, até então, não tinha o número mínimo de assinaturas exigido pelo regimento do Senado para ser protocolada: 27. Entretanto, há pouco, o requerimento recebeu novas adesões e chegou a 33 assinaturas.





