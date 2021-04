Tiroteio em escola nos EUA deixa um morto e vários feridos

Um tiroteio em uma escola de ensino médio em Knoxville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (12), deixou um homem morto e várias pessoas feridas, dizem as autoridades.





Entre os feridos estão estudantes, professores e também um policial. O incidente aconteceu na escola de ensino médio Austin-East Magnet.





O jornal Knoxville News-Sentinel afirmou que uma pessoa que estaria relacionada ao incidente foi detida. A polícia não confirmou a informação.





Knoxville é uma cidade que fica entre a capital do estado, Nashville, e Charlotte. Conhecida por ser uma região pacata, o tiroteio na escola assustou a população. (Pleno News)