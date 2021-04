TRAGÉDIA EM ITAPAJÉ: QUATRO PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA MORREM EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

Quatro pessoas da mesma família morreram tragicamente em um acidente no Município de Itapajé/CE, na madrugada desta quarta-feira (21), por volta das 03h00 .

Vítimas do acidente





As vítimas foram identificadas por Raimunda da Silva Nascimento, 53 anos, sua filha Ketilane da Silva Nascimento, 32 anos, Carlos Eduardo Nascimento Fernandes, de 20 anos, filho de Ketilane e Rosilene do Nascimento Silva, 47 anos, cunhada da Dona Raimunda, que sofreram ferimentos múltiplos e morreram no local do sinistro .

Uma criança de 5 anos, filho de Ketilane, sofreu ferimentos leve e sobreviveu ao sinistro, sendo socorrida por uma ambulância do SAMU para o hospital IJF em Fortaleza/CE .





A família morava no bairro do Sumaré em Sobral e viajavam para Fortaleza para fazer compras.





O motorista da carreta, um homem de 34 anos saiu ileso no acidente, a PRF não informou a qualificação do mesmo, de acordo ainda com a PRF, os veículos sinistrados transitavam, o Fiat/ Argo com a família no sentido Sobral/ Fortaleza e a carreta no sentido contrário, não foi possível ainda decretar as causas do acidente . Os corpos das vítimas estão no IML de Sobral aguardando liberação para sepultamento.





Com informações de Sobral na Mídia