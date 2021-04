HOVET UNINTA E POLÍCIA AMBIENTAL RESGATAM MACACO EM MASSAPÊ

Por meio da parceria com a Polícia de Meio Ambiente de Sobral da Polícia Militar do Ceará (PMCE)l, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu no último domingo (18)l, um macaco-prego que foi resgatado no município de Massapê (CE). O chamado da ocorrência foi realizado pelo senhor Jorge Alberto Alves Silva, morador da cidade, que conseguiu capturar o animal em seu quintal com uma arapuca. Segundo ele, o macaco estava há alguns dias nas redondeza de sua residência causando tumulto e prejuízo aos moradores.

Quem atendeu ao chamado foi a Cabo Reneida Monteiro, da 3° Companhia da a PMCE. que explicou o ocorrido. “O animal por se sentir ameaçado estava um pouco agressivo, é um animal ágil, muito esperto e de difícil captura. Ele estava com uma coleira na cintura, o que indica que ele poderia estar na posse de alguém. Já atendemos outros casos parecidos. É bastante comum esse tipo de ocorrência”, colocou.





Pela tarde o HOVET recebeu o animal resgatado e aplicou exames físicos e avaliações clínicas para determinar o estado de saúde do paciente. Quanto à coleira encontrada, o médico veterinário responsável pelo caso Dr. Ramuelly Olinda Cavalcante contou que o animal estava sujeito a indícios de maus-tratos. “Esta coleira de ferro está fazendo uma compressão no abdômen deste animal. No momento que a Polícia vier buscá-lo faremos a retirada do objeto e veremos se será necessário outros exames”, destacou.





Após a confirmação do seu estado de saúde adequado, o bichano será encaminhado para centros de triagem e readaptação antes da sua possível devolução à natureza, como o Instituto do Meio Ambiente do Município de Itapipoca (IMMI) e o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Fortaleza (CETAS/IBAMA).





Este caso é um dos muitos resgates bem sucedidos realizados após o início da parceria entre o HOVET e a Polícia de Meio Ambiente, no qual ambos funcionam como ponto de suporte para animais que necessitam de tratamento e abrigo. “É de suma importância a parceria do BPMA com o HOVET, pois um animal silvestre ao ser capturado não pode de imediato ser solto na natureza. É preciso uma avaliação médica e exames para saber se o animal está saudável e em condições para ser reinserido na natureza”, afirma a Cabo Reneida.





Ainda sobre a relevância da ação conjunta para a comunidade de Sobral e região, o Diretor Técnico do HOVET, Dr. Ramuelly Olinda Cavalcante reafirma “[Esta parceria] exerce uma função muito importante na questão de preservação das espécies da ecologia local. Nós conseguimos evitar maus tratos de animais silvestres/selvagens que possam estar em cativeiro de forma irregular e oferece a participação de veterinários em resgates de animais que estejam sujeitos a acidentes com a população”.









Conheça o HOVET





Fundado pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar cursos de profissionalismo na área e proporciona aaos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágios para práticas e experiências da formação.





João Victor

Estagiário HOVET UNINTA