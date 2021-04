VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL - QUADRILHA INVADE SÍTIO NO CACHOEIRO E PRATICA ARRASTÃO

Na madrugada desta terça-feira (20), cinco homens armados de pistolas invadiram um sítio no Cachoeiro e perpetraram cenas de terror no interior do sítio.





Os criminosos amarraram e agrediram o proprietário do sítio e realizaram um verdadeiro arrastão. Os assaltantes roubaram um veículo Fiat Strada de cor branca e placa PMR-8688, uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha e placa ORP-1725 e vários objetos do interior da residência.





Logo após o arrastão, a quadrilha fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.





(Foto ilustrativa)