Kleber do Adautim é suspeito de fraude na construção do prédio da Câmara Municipal





O Ministério Público do Estado do Ceará, em Tianguá, e a Polícia Civil realizaram operação, nesta quarta-feira (14), que culminou no afastamento do vereador Kleber do Adautim. Ele é suspeito de fraudes no processo de construção do prédio da Câmara Municipal.





Kleber até seria preso, mas o juiz de Tianguá indeferiu o pedido.





(CN7)