Adolescente grávida morre após descarga elétrica em máquina de lavar roupas na Bahia

Grávida de 6 meses, a estudante Ramona dos Santos, 17 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava uma máquina de lavar roupas.





De acordo com o Blog Sudoeste Bahia, o caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (05), no quintal da casa da vítima, no bairro Nossa Senhora da Paz, em Caetité, sudoeste baiano.





Ao site, familiares da jovem contaram que ela sofreu a descarga elétrica quando foi desligar o equipamento.





A vítima chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. O bebê também não sobreviveu.





O corpo da adolescente foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.