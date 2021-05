Apostadores de Fortaleza ganham bolão da loteria pela 2ª vez e levam mais de R$ 2 milhões

Uma aposta feita em Fortaleza faturou R$ 2.219.103,72 no concurso 2230 da Lotofácil, realizado na última sexta-feira (14). O fato curioso é que parte do grupo dos 18 ganhadores levou o prêmio da loteria da Caixa pela segunda vez em um intervalo de pouco mais de um ano.





A Lotérica Aldeota também recebeu a aposta que, em fevereiro de 2020, levou mais de R$ 200 milhões na Mega-Sena. O concurso 2237 teve duas apostas vencedoras - uma em Fortaleza e outra em Rio Branco (AC). Cada uma recebeu R$ 105.826.358,87. Com o prêmio, os 35 sortudos da capital cearense levaram mais de R$ 3 milhões para casa.





Segundo o proprietário da lotérica, Alexandro Dantas, o estabelecimento possui uma clientela fixa que costuma apostar frequentemente nos bolões. O resultado foi que pelo menos 8 dos 18 dos ganhadores do concurso do ano passado também levaram, de acordo com ele, o prêmio desta sexta-feira da Lotofácil.





"A gente tem uma carteira de clientes aqui. No ano passado, 35 ganhadores ficaram milionários, e a maioria desses 18 são os mesmos que ganharam no ano passado. A gente tem um serviço de entrega na casa", conta.





O prêmio de R$ 2.219.103,72 será dividido entre os 18 apostadores. Com a divisão, cada sortudo receberá mais de R$ 123 mil.





Conforme Alexandro, cada participante pagou R$ 150 na aposta, somando R$ 2,7 mil. Ainda de acordo com o empresário, a sorte dos apostadores da lotérica já rendeu título para o estabelecimento.





"De lá pra cá, a gente é considerado o rei do bolão de vendas", orgulha-se.





