POLÍCIA CIVIL PRENDE PASTOR SUSPEITO DE ESTUPRAR CRIANÇA DE 7 ANOS EM CASCAVEL

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (15), suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos, filho da companheira dele. O crime e a prisão ocorreram no bairro Carrapicho, em Cascavel. O suspeito, que é pastor de uma igreja evangélica, foi autuado em flagrante e conduzido à Delegacia Metropolitana de Cascavel.





Conforme investigações, o homem é paraense, mas reside no estado do Piauí. Ele responde por crime no contexto de violência doméstica no Pará. O pastor é namorado da mãe da vítima e aproveitou a ausência da companheira, que estava no trabalho, para cometer o delito, segundo levantamentos feitos pelos investigadores com o intuito de elucidar o caso.





O homem estava no Ceará para visitar a companheira. A investigação aponta que antes de praticar o delito, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica. Após sofrer a violência, a criança correu até o trabalho da mãe, que se dirigiu de imediato à delegacia para denunciar o companheiro. Após a equipe de policiais civis tomarem conhecimento do fato, as diligências foram iniciadas para reunir material comprobatório do delito e capturar o homem.





Após a captura, ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à prisão. Na delegacia, o homem informou não ter praticado o crime, que trabalha como representante de vendas e é pastor. O homem encontra-se preso e à disposição da Justiça.





Fonte: SSPDS