BALA E SANGUE NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

A violência não dá trégua na "Princesa do Norte"!

No final da noite desta terça-feira, dia 25, por volta das 23h30, vários disparos foram registrados no Residencial Nova Caiçara. Segundo informações, um indivíduo identificado como "Maikinho" foi baleado nas nádegas e no abdômen.





A vítima foi socorrida para o hospital por populares.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os autores do crime não foram localizados.





Mais detalhes a qualquer momento.





Com informações do portal Sobral Favela News