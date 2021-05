Sikêra Jr. passa mal ao vivo, fica desesperado diante das câmeras e é socorrido às pressas: "Eu não tô aguentando"

Quem assistiu ao Alerta Nacional, da RedeTV!, nesta terça-feira (25), acabou se assustando ao ver Sikêra Jr. declarar que estava passando mal ao vivo. O apresentador, que fazia uma propaganda durante o programa, pediu licença ao público e saiu do foco das câmeras, sendo socorrido às pressas por um membro de sua equipe.





Enquanto divulgava um produto durante o Alerta Nacional, Sikêra Jr. não conseguiu dar continuidade ao ‘merchan’ e se desesperou diante das câmeras da RedeTV!. Visivelmente abalado, o apresentador interrompeu a propaganda e anunciou que não conseguia mais continuar, pedindo a produção para intervir no programa.





“Eu não tô passando bem não. Tô não. Brasil eu vou pedir licença a vocês, eu não tô bem não. Isso nunca aconteceu comigo não. Eu sou um profissional, mas não tô aguentando. Eu não tô suportando não. Chama qualquer coisa aí. Eu não aguento mais”, disse o apresentador, nitidamente desesperado após o mal súbito ao vivo.





Sikêra Jr. foi socorrido por um profissional da produção do programa, enquanto permanecia sentado no estúdio do Alerta Nacional. Por fim, o apresentador deixou a atração antes do seu encerramento. “A gente se vê por aí”, disse o jornalista, conforme informou o portal TV Pop.





Ainda de acordo com o TV Pop, Sikêra Jr. teria tido uma queda de pressão e foi levado para casa por seu assessor pessoal. Mayara Rocha assumiu o lugar do apresentador no Alerta Nacional e deu continuidade ao programa.





Essa não foi a primeira vez que Sikêra Jr. passa mal ao vivo no Alerta Nacional. No ano passado, o apresentador também sofreu com mal-estar e precisou deixar o programa às pressas. Na ocasião o jornalista foi substituído por Mayara Rocha.