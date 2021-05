BANDIDO TENTA MATAR PM E SE DÁ MAL!

Na manhã desta segunda-feira (17), dois homens entraram em uma residência, onde morava mãe e duas filhas. Os dois homens arrombaram a porta com uma faca e fizeram as mulheres reféns, exigindo dinheiro. A mulher, enquanto eles arrombavam a porta conseguiu ligar para um parente, que chamou de imediato a polícia. A PM chegou no local da ocorrência, tentou conter a situação, mas um dos bandidos tentou atacar também os PM. A PM reagiu e matou um, o segundo sujeito conseguiu fugir.

.

Segundo informações, o acusado de nome Ronaldo Mesquita, morava na cidade de Mucambo-CE e já tinha antecedentes criminais por crime de roubo. O caso será investigado pela polícia civil.





Com informações de Sobral Online