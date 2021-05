"Chuva" de ratos vivos aterroriza fazendeiro. VEJA VÍDEO

Um vídeo que foi divulgado nas redes sociais tem intrigado internautas por conta do quão bizarro é essa cena. Na filmagem que foi gravada por uma jornalista, são mostrados centenas de ratos caindo em uma fazenda na Austrália.

Tudo isso aconteceu porque os roedores estavam sendo despejados por um cano de um silo de uma fazenda que fica no país da Oceania. Assistindo ao vídeo é possível ver uma verdadeira chuva de roedores.

Quem divulgou esse vídeo foi a jornalista Lucy Thackaray que ainda relatou que os fazendeiros passam por vários problemas com esses roedores. Os ratos entram nos silos que armazenam esses grãos e ao se alimentar deles causam grandes prejuízos em seus bolsos.

Ao limpar esse local que armazena os grãos da fazenda com uma máquina, centenas de ratos começaram a cair, muitos deles já caíram mortos, porém é possível ver que há vários vivos que saíram correndo pelo chão.

A imprensa australiana informou ainda que diversas regiões do país está com uma grande infestação de roedores, tanto que há casos de invasão de hospitais localizados em áreas rurais que chegaram a ferir pacientes.

Fonte: 1News

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv