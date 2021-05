BARBÁRIE: Jovem confessa ter enterrado a mãe viva no quintal de casa

Um jovem de 23 anos foi preso na quinta-feira (20), suspeito de matar e enterrar a própria mãe em Igarapé (MG). O corpo de Ronalda dos Passos de Morais foi encontrado pela Polícia Civil de Minas Gerais no quintal da residência dela. De acordo com a corporação, o filho da vítima confessou o crime. As informações são do jornal o Estado de Minas.





Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo estava enterrado próximo a um pé de abacate e há indícios de que a mulher, desaparecida desde o último dia 14, tenha sido enterrada viva. Ainda segundo a polícia, familiares chegaram a contratar um detetive particular para desvendar o desaparecimento dela.





Conforme a PCMG, durante uma consulta com o psicólogo, o filho da vítima teria confessado o assassinato. Segundo um irmão do jovem, o rapaz sofre de transtornos psiquiátricos, é usuário de drogas e mantinha uma relação conturbada com a mãe.





O jovem foi encaminhado ao sistema prisional. Ele deve responder por homicídio e ocultação de cadáver.