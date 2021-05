Ministério da Saúde recebe mais 6,1 milhões de doses de vacina AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está entregando hoje (21) mais 6,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19, produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).





Do total desse lote, 374 mil doses ficaram para imunização no estado do Rio de Janeiro e o restante foi enviado para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde.





Esses novos lotes possibilitaram um aumento de 800 mil doses no quantitativo de vacinas contra a covid-19 entregues nesta sexta-feira. A entrega prevista anteriormente era de 5,3 milhões de doses.





A Fiocruz alcança com mais essa remessa a marca de 41,1 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), das quais 37,1 milhões de doses processadas pela instituição e 4 milhões de doses importadas da Índia.





(Diário do Poder)