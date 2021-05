Bebê ferido em SC recebe cartaz de apoio: “Você é um guerreiro"

Único sobrevivente ferido no ataque realizado em uma creche de Saudades, em Santa Catarina, o pequeno Henryque, de 1 ano e 8 meses, teve melhoras e segue estável, mas ainda sem previsão de alta. No hospital em Chapecó, também em SC, onde está internado, o menino tem recebido um forte apoio por sua recuperação.





Um cartaz com os dizeres “Você é um guerreiro” foi colocado ao lado de seu leito. Segundo o pai do menino, Diego Hübler, foi tirado o dreno do pulmão de Henryque na sexta-feira (7). Ao portal G1, Diego agradeceu todo o apoio que tem recebido para a recuperação do filho.





– Primeiramente, [queria] agradecer a todas as pessoas que estão orando pelo Henryque e pelos pais e familiares que perderam seus filhos […] obrigado a todos – afirmou.





Henryque vive uma batalha pela vida desde o atentado, que deixou cinco pessoas mortas na terça-feira (4). Com ferimentos provocados por golpes de facão na bochecha, lábios, barriga e uma perfuração em um dos pulmões, ele foi levado no carro por um aposentado e uma professora, que são vizinhos da creche.





– O médico falou que, se nós tivéssemos esperado dez minutos até que os bombeiros chegassem, a criança não iria se salvar – contou o aposentado Ailton Biazebeti.





A criança chegou em estado grave no hospital de Pinhalzinho e depois foi encaminhada para Chapecó, onde segue hospitalizado. Henryque já passou por uma cirurgia e chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





– Ele está no quarto e agora é o processo de recuperação, vai levar alguns dias. Mas, graças a Deus, está correndo tudo bem. Temos que agradecer a todo o pessoal que está orando, que continue orando. Também peço que continuem e orem pelas famílias que perderam seus filhos – disse o pai do bebê após a alta da UTI, na quinta-feira (6).





AUTOR DO ATAQUE TAMBÉM DEIXA A UTI





O autor do atentado à escola infantil Pró-Infância Aquarela, de 18 anos, também está internado no Hospital Regional do Oeste. De acordo com a unidade de saúde, no boletim médico divulgado nesta noite, ele recebeu alta da UTI na tarde de sexta. O estado de saúde é considerado estável e foi retirada a sedação por completo.





– Apresenta-se atualmente com drenos essenciais e cânula de traqueostomia, com previsões de serem retirados nos próximos dias – informou a unidade de saúde.





Após o ataque, o homem desferiu golpes contra o próprio corpo e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital em Pinhalzinho e, depois, ele foi transferido para a cidade vizinha. A Polícia Civil aguarda a recuperação do jovem para fazer o interrogatório com objetivo de descobrir a motivação do crime.