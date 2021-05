Procurador desafia Fachin a subir o morro no Rio em uma operação policial

Marcelo Rocha Monteiro desafiou o autor da liminar que proíbe a ação da polícia a acompanhar os agentes no cumprimento de mandados judiciais.





Crítico da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir operações policiais nas favelas, no Rio, todas controladas por traficantes ou milicianos, o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro desafiou nesta sexta (7) o ministro Edson Fachin, autor da liminar, a subir o morro dessas localidades na companhia de policiais cariocas no cumprimento de mandados judiciais.





Ele disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que pode ser qualquer uma das 1.531 favelas controladas por bandoleiros. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Na avaliação de Marcelo Rocha Monteiro, o STF promove intervenção que considera inconstitucional na área de segurança pública do Estado.





Após meses proibida de agir nas favelas, a Polícia Civil foi surpreendida por traficantes fortalecidos com armas e bunkers construídos nas ruas.





A ação que fez o STF adotar a decisão foi coisa do PSB, Defensoria Pública e várias ONGs, algumas supostamente ligadas ao tráfico.