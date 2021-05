Bolsonaro: “Pra que intervenção se eu já sou presidente?”

Durante conversa com apoiadores, nesta terça-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro questionou pedidos sobre intervenção militar. Ele deu declarações na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.





– Pra que intervenção militar se eu já sou presidente? É a esquerda que faz essa faixa aí. Só pode ser. Mas pra que intervenção militar se eu já sou presidente? Sou capitão do Exército. Tem que haver é uma intervenção civil em outros lugares, tá? – falou.





Aos apoiadores, Bolsonaro também se posicionou contra o projeto de lei que pode autorizar plantação de Cannabis e criticou a Globo. Ele anunciou viagem ao Equador e negou que o governo federal tenha um “orçamento secreto”. Confira, no vídeo abaixo, as declarações do presidente:

(Pleno News)