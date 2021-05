Bolsonaro sobre Lula: "Querem votar nesse filho do capeta"

Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou a esquerda e, sem citar nomes, chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “filho do capeta”. A declaração foi feita em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira (14).





– A canalhada da esquerda continua a mesma coisa. E uma turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí. Olha, se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí – declarou.





Bolsonaro também criticou os opositores do regime militar brasileiro, destacando a revolta armada dos guerrilheiros, especialmente o militar desertor Carlos Lamarca, a quem chamou de “herói da esquerda”.





– Eles [da esquerda] tinham um tribunal de honra [durante o regime militar]. Só praticavam justiçamento (sic) por fuzilamento. Avocaram o tribunal de honra, a canalhada, e resolveram matar a coronhadas porque, se fuzilassem um tenente de 23 anos de idade, despertariam, por parte das forças de segurança, a localização. Mataram a coronhadas um tenente de 23 anos de idade. Quem matou foi o Lamarca, herói da esquerda brasileira – apontou o presidente.





As declarações ocorrem dois dias após uma pesquisa do instituto Datafolha apontar que Lula possui hoje 41% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro, o que faria com que o petista vencesse as eleições de 2022.





(Pleno News)