Brasil cria 120 mil empregos formais em abril

No mês de abril foram gerados 120.935 empregos com carteira assinada no país. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Ministério da Economia.





O saldo positivo é resultado de 1.381.767 contratações e de 1.260.832 demissões ao longo do mês. O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em abril de 2021 contabilizou 40.320.857 vínculos, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao estoque do mês anterior.





“Criamos 120 mil empregos no mês de abril de 2021. Isso totaliza 2,2 milhões de empregos desde julho do ano passado. Estamos num período de menos de um ano, criamos 2,2 milhões de empregos. Criamos emprego todo mês”, ressaltou o ministro da Economia, Paulo Guedes.





O ministro observou que o ritmo de criação de empregos neste mês de abril foi menor que os anteriores em razão do impacto da segunda onda da Covid-19, que ampliou medidas de isolamento no país.





Mesmo em meio à Covid-19, Tafarel Carvalho de Góes decidiu empreender, abriu a franquia de uma loja de chocolates em Brasília e contratou um empregado. Ele acredita na recuperação da economia e, então, pretende ampliar o quadro de funcionários. “Acreditamos que, com o avanço da vacinação, a economia realmente retome e a gente consiga contratar mais dois funcionários para a empresa.”





Acumulado do ano





Nos quatro primeiros meses de 2021, foram geradas 957.889 vagas com carteira assinada. Já no ano passado, esse mesmo saldo foi negativo com o fechamento de 763.232 vagas.





“Interessante a força da recuperação é que criamos 1 milhão de empregos nos últimos quatro meses de 2020 e já estamos nos aproximando de 1 milhão de empregos de novo nos quatro primeiros meses de 2021. O ritmo de criação de emprego continua”, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes.

