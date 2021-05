Bruno Covas piora e quadro é irreversível, diz boletim médico

Bruno Covas, prefeito licenciado de São Paulo, apresentou piora em sua saúde. Um boletim médico, divulgado na noite desta sexta-feira (14), apontou que o quadro clínico dele é “irreversível”.





A informação foi divulgada pelo hospital Sírio Libanês, onde Covas está internado para o tratamento de um câncer.





– O prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica – informa um trecho do boletim.





Afastado da prefeitura desde 3 de maio, Covas foi internado no mesmo dia no Hospital Sírio-Libanês para tratar de complicações causadas pelos diversos tumores que atingem seu sistema digestivo. A última das intercorrências foi um sangramento no estômago.





Bruno Covas luta contra um câncer que atinge, além do trato digestivo, os ossos e o fígado.





LEIA O BOLETIM MÉDICO NA ÍNTEGRA





Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.