Caixa anuncia linha de crédito especial para caminhoneiro

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (18) o lançamento de linhas de crédito com condições especiais para os caminhoneiros. A medida integra um pacote que foi divulgado, também nesta terça, pelo presidente Jair Bolsonaro, chamado de “Gigantes da Asfalto”, que tem como objetivo atender demandas da categoria.





As linhas servirão ao crédito pessoal, à renegociação de dívidas e, mais adiante, à antecipação dos recebíveis dos caminhoneiros. Sobretudo na antecipação, o objetivo é baratear o custo dessa operação, uma vez que hoje os profissionais da área acabam antecipando os ganhos com o frete fora do sistema financeiro nacional a taxas muito elevadas, o que drena boa parte da sua renda.





Com as novas medidas, os caminhoneiros autônomos terão acesso ao Documento Eletrônico de Transportes (DT-e), que poderá ser usado no celular e terá uma série de serviços à disposição, de forma oficial e regularizada.





A partir desse documento, segundo fontes da área econômica, a carta de frete passará a ser reconhecida oficialmente como um recebível, o que permitirá seu uso como garantia na obtenção de crédito junto a bancos e até mesmo fintechs do setor financeiro.





A Caixa já tem uma linha de crédito engatilhada para isso e deve lançá-la até o fim de junho. O serviço poderá ser contratado por meio do aplicativo Caixa Tem e terá condições especiais para crédito pessoal aos caminhoneiros, com taxa de juros de 3,01% até 3,70% ao mês, carência de até 60 dias para o pagamento da 1ª parcela e prazo de até 60 meses para quitação.





Caso o trabalhador tenha imóvel, ele poderá ser usado como garantia na obtenção de um financiamento de até 60% do valor do bem. A taxa de juros varia de 0,60% a 1,10% ao mês, com 180 meses para pagar. A Caixa ainda vai oferecer condições diferenciadas de renegociação, com parcelamento de dívidas comerciais em até 96 meses, taxa de juros a partir de 1,14% e descontos de até 90%.





(Estadão)