Sem voto impresso, não tem eleição

A PEC do Voto Impresso avança na Câmara e já causa incômodo nos ministros do STF. Em especial, no sempre resistente e iluminado Luís Roberto Barroso. Tanto que já estão propondo o que chamam de meio termo, para ver se barram o movimento que se avoluma no Congresso. Irrefreável.





A proposta dos magistrados é ampliar o número de urnas eletrônicas que passam por teste de integridade. Nesse teste, voluntários votam tanto na urna eletrônica quanto no impresso para verificar possível incongruência na contagem dos votos. Isso, obviamente, é só uma cortina de fumaça para o real problema.





Já tentaram dizer que é um retrocesso, que o voto impresso seria usado como comprovante para quem comprou o voto, que seria um desperdício deixar de usar as urnas. Pura balela. Ninguém está abrindo mão da tecnologia, o que se pleiteia é ampliar a segurança do processo. Mais uma ferramenta de checagem para combater possíveis fraudes. Quanto mais garantia, melhor.





O termo “voto impresso” não é o mais apropriado, pois leva a crer que usaremos cédulas para marcar a escolha em vez da digitação. O certo é “voto auditável”, que é o principal objetivo da PEC. Não se peca por excesso de transparência. Ninguém sequer tocará o impresso, Será apenas visualizado, para conferência imediata, e guardado para checagem futura.





Não deve ser muito complicada a operação, como tentam fazer crer os opositores da proposta. Afinal, encontramos em todos os cantos as maquinetas de cartão de crédito que podem imprimir a segunda via do cliente.





Com apoio fervoroso da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Bia Kicis, e do aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo com a estranha oposição do TSE/STF, tende a ser profética a frase de Bolsonaro, que poderia ser só mais uma bravata: “Sem o voto impresso, não tem eleição em 2022”.

Fonte: Luciano Clever / Portal Paraíso