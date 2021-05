Topics Santa Quitéria a Sobral retomam circulação nesta quarta-feira; confira horários

Após alguns meses com circulação suspensa, as vans da Coopfornorte que fazem diariamente a rota Santa Quitéria a Sobral retomam os seus trabalhos nesta quarta-feira (19). O decreto, assinado pelo prefeito de Sobral Ivo Gomes no último domingo, liberou a retomada gradual de mais algumas atividades econômicas, incluindo o transporte intermunicipal complementar, no entanto, somente de segunda a sexta.





Os veículos deverão seguir os protocolos sanitários, tais como disponibilizar álcool 70%, verificação de temperatura no embarque, evitar o uso de ar condicionado e a máscara de proteção de uso obrigatório.









Santa Quitéria à Sobral





05:30

06:00

06:30

07:00

07:40

11:50

13:00









Sobral à Santa Quitéria





08:45

10:00

11:00

12:00

13:00

15:30

17:10





(A VOZ DE STA. QUITÉRIA)