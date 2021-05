SOBRAL: POLÍCIA CIVIL PRENDE FLANELINHA ACUSADO DE LESIONAR IRMÃ E SOBRINHA

Na tarde desta terça-feira (18), policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, com o apoio dos polícias da Delegacia Regional de Sobral, efetuaram a prisão em flagrante de Luís Cordeiro Lira, 39 anos, acusado de lesionar e ameaçar sua irmã e sua sobrinha (adolescente). O fato ocorreu por volta das 14h na casa da genitora da vítima e do acusado. A vitima chegou na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, junto com sua filha que estava lesionada, afirmando terem sido agredidas por Luiz, seu irmão.





Luiz é usuário de drogas e alcoólatra, trabalha como flanelinha nas proximidades do restaurante Flanas.





Os policiais realizaram diligências e conseguiram realizar a prisão do acusado em flagrante.





O acusado foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado os procedimentos legais, em seguida foi conduzido à Penitenciária, onde se encontra à disposição da justiça.