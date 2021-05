CAMOCIM-CE: EM UM INTERVALO DE TRÊS HORAS, "TORNOZELADO" É PRESO DUAS VEZES POR PM'S DO P.O.G. ARMADO COM FACA E AMEAÇANDO DESAFETO

Um homem que cumpre pena em regime de tornozeleira eletrônica foi preso duas vezes por pm’s do P.O.G. no intervalo de três horas aqui em Camocim. Trata-se de Raimundo Nonato de Araújo, o “Piruzão”, de 57 anos. Dentre os crimes cometidos, o indivíduo foi preso duas vezes sob acusação de tráfico de drogas.









1ª prisão





Segundo o apurado pelo Camocim Polícia 24h, era por volta das 20h quando os pm’s do P.O.G. foram acionados para uma ocorrência em que o dito indivíduo estava armado com uma faca ameaçando um desafeto na Av. Beira-Mar, nas proximidades do Manga Rosa. Sem perda de tempo os pm’s foram ao local e conseguiram prender o acusado armado com uma faca. Na ocasião a vítima identificada como “Bolinha” não quis representar criminalmente contra o suspeito. Diante dos fatos o caso foi levado para a DPC de Camocim onde o delegado resolveu enquadrar o acusado através de TCO com base no artigo 19 da LCP (porte de arma branca), sendo ele liberado e seguida.









2ª prisão





Três horas depois de sua primeira prisão, os pm’s foram novamente acionados para uma ocorrência em que o denunciante informava que Piruzão havia ido em sua casa, se armado novamente com uma faca e ido novamente a local de trabalho de Bolinha lhe ameaçar de morte. Os militares agiram rápido e conseguiram capturar o acusado nas proximidades da Av. Beira-Mar. Para os pm’s a vítima Bolinha teria informado que novamente Peruzão teria ido em seu local de trabalho, apedrejado seu portão e armado com uma faca teria novamente lhe ameaçado de morte. Desta vez a vítima decidiu representar contra o acusado. Na delegacia foi lavrado contra o acusado um TCO por crime de ameaça e novamente o suspeito foi posto em liberdade.





Efetuaram a prisão: Sgt Flávio, Sds Domingos e Nunes





(Camocim Polícia 24h)