Na terra natal de Renan Calheiros, Bolsonaro é recebido por uma multidão de apoiadores: “Fora, Renan!” 13 de maio de 2021 Brasil

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, na manhã desta quinta-feira (13), em Alagoas, terra natal do senador Renan Calheiros.





A recepção foi mítica, comparável às recepções que Bolsonaro teve em várias partes do país durante a eleição presidencial de 2018. Parecia até jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.





Em êxtase, a imensa multidão de apoiadores do mandatário gritaram palavras de ordem contra o senador Renan Calheiros, que protagonizou um ferrenho embate nesta quarta-feira (12) com o filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que o chamou de vagabundo.





O próprio presidente da República endossou o discurso de Flávio que chama Renan de “vagabundo” e disse ainda que Renan, com tantos inquéritos de corrupção, não tem moral.