Ceará recebe mais de 173 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira

Segundo o governador Camilo Santana, mais 41,6 mil doses da CoronaVac devem chegar ao Estado na manhã desta sexta-feira (14).





Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Ceará, na noite desta quinta-feira (13). A remessa, contendo mais de 173 mil doses - sendo 103.750 da AstraZeneca e 70 mil da CoronaVac - desembarcou no Aeroporto Internacional de Fortaleza.





Segundo informações do governador Camilo Santana, mais 41,6 mil doses da CoronaVac chegarão ao Estado na manhã desta sexta-feira (14).





CORONAVAC





As doses de CoronaVac recebidas nesta quinta serão usadas exclusivamente para aplicação em idosos à espera da segunda dose, conforme recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT).





Assim, boa parte desta remessa de CoronaVac ficará retida. O Estado precisa, atualmente, de 26.150 doses para completar a imunização em idosos que estão com a aplicação atrasada. E o novo lote contém 70 mil doses.





O total de doses demandadas para completar a imunização dos idosos foi informado pelos municípios para a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).





O novo lote de imunizantes é o 23º recebido pelo Ceará desde o dia 18 de janeiro deste ano. A remessa mais recente havia chegado na segunda-feira (10), com 45.690 doses da Pfizer.





VACINAÇÃO DE GRÁVIDAS NO INTERIOR





Como grávidas e puérperas não podem receber a vacina da AstraZeneca, conforme decisão do Ministério da Saúde (MS), a vacinação deste grupo está suspensa no Interior. Na Capital, a vacina da Pfizer continuará sendo utilizada.





Segundo a Sesa, o total de doses da AstraZeneca que o Estado receberá "corresponde a segunda dose do grupo de idosos" e também será armazenado. Assim, deste novo lote, "serão distribuídos somente 10.375 doses, correspondentes à reserva estratégica do Estado para não interromper a ampliação da vacinação nas cidades do Interior", informou a secretaria.





ESCASSEZ





A dificuldade no fornecimento da CoronaVac por parte do Ministério da Saúde atrasou a segunda aplicação em idosos de Fortaleza e de pelo menos 13 municípios cearenses.





Houve novas remessas dos imunizantes, mas as doses de CoronaVac recebidas por Fortaleza até esta quarta-feira (12) eram insuficientes para cobrir o déficit de idosos que não completaram a imunização.





LOTES DE VACINAS JÁ RECEBIDOS PELO CEARÁ





1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca.





