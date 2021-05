Célula de Inserção Social retoma emissão de RG de maneira presencial; atendimento deve ser marcado via WhatsApp

A Coordenadoria de Cidadania da Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Célula de Inserção Social, retemou o atendimento presencial para a emissão do Registro Geral (RG), na quarta-feira (19/05). O atendimento ocorre na Casa do Cidadão e deve ser agendado, por meio do WhatsApp (88) 8802-5007. O prazo para recebimento da Carteira de Identidade é de até 30 dias.





"Para as pessoas com mais de 16 anos é necessário apresentar a Certidão de Nascimento ou a Certidão de Casamento Civil, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de 16 anos é necessária a presença dos pais, munidos de RG; e, na ausência dos pais, a presença de parente próximo, como avós, tios, irmãos maiores de 18 anos ou, ainda, um tutor com a declaração do Conselho Tutelar. Todos com documentação original e xérox", explica a coordenadora de Cidadania, Emanuelle Carneiro.





O Registro Geral é um documento de identificação civil válido em todo o território nacional. Em Sobral, a população possui dois pontos de atendimento: a Casa do Cidadão e o guichê da Pefoce, no Vapt-Vupt.





O serviço é uma parceria da Polícia Forense do Ceará (Pefoce) e Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec), com o intuito de ampliar o atendimento local.