OMS diz que variante indiana já está em mais de 60 países

A variante indiana do coronavírus, mais contagiosa que a original, já foi detectada em mais de 60 países, entre eles o Brasil, segundo informou nesta quarta-feira (26) a Organização Mundial da Saúde (OMS).





No seu relatório epidemiológico semanal, que desta vez traz extensos detalhes sobre as quatro variantes que mais preocupam os cientistas (detectadas inicialmente no Reino Unido, no Brasil, na África do Sul e na Índia), a OMS identifica pelo menos três evoluções diferentes da variante indiana, já presente nos cinco continentes.





Como nas outras três variantes estudadas, a variante indiana provoca um aumento na transmissão do vírus, mas ainda não foi confirmado se também aumenta o número de casos graves e hospitalizações, algo que os cientistas consideram possível no caso das variantes britânica, brasileira e sul-africana.





Também é possível que a variante indiana reduza o nível de imunização no corpo após a recuperação da Covid-19, aumentando assim o risco de reinfecção, algo que se verificou ser verdade para as variantes sul-africana e brasileira, mas que estudos médicos sugerem que não ocorre no caso da variante britânica.





Por outro lado, estudos preliminares parecem mostrar que as vacinas ainda são eficazes contra a variante indiana.





