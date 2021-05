Concurso PF: saem locais de provas do domingo, 23

O concurso da Polícia Federal tem avaliações marcadas para domingo, 23, e já divulgou os locais de provas. Confira!





O concurso PF segue confirmado e com provas agendadas para o próximo domingo, 23. Seguindo o calendário da seleção, o Cebraspe - banca organizadora - acaba de divulgar os locais de provas.





A consulta deve ser feita de forma indivual pelo candidato, acessando o site da banca.









Os exames serão aplicados nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. As provas, exceto para o cargo de delegado de polícia Federal, terão duração de quatro horas e meia e serão aplicadas a partir das 14h.





Já o delegado realizará a prova objetiva, com duração de três horas e meia, na parte da manhã, às 8h. O exame discursivo terá a duração de cinco horas e será aplicado no período da tarde, a partir das 15h.





A prova objetiva será composta por 120 questões, contendo disciplinas de Conhecimentos Gerais e Específicos, que variam de acordo com cada cargo. Confira o que será cobrado





Devido à pandemia, a Polícia Federal e o Cebraspe terão um esquema especializado para a aplicação dos exames.





Concurso PF soma mais de 320 mil inscritos





Outra informação importante do concurso da Polícia Federal foi confirmada na tarde desta terça-feira, 18. A seleção conta com um alto número de inscritos.





De acordo com o Cebraspe, estão confirmadas 321.615 inscrições, sendo:





-Agente de polícia - 222.631 inscritos;

-Escrivão de polícia - 53.611 inscritos;

-Delegado de polícia - 27.751 inscritos;

-Papiloscopista policial - 17.622 inscritos.





O cargo de agente de polícia foi o mais procurado, com mais de 69% do total de inscritos.





Ao todo, o concurso da PF oferece 1.500 vagas, distribuídas pelos cargos de agente de polícia (893 vagas), escrivão de polícia (400 vagas), papiloscopista policial federal (84 vagas) e delegado de polícia (123 vagas).





As remunerações iniciais são de R$12.980,50 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$24.150,74 para delegado.





Confira abaixo as principais datas do concurso PF





-Aplicação das provas objetiva e discursivas - 23/05/2021;

-Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas das discursivas - 25/05/2021, a partir das 19h;

-Prazo para recursos - 26 e 27/05/2021;

-Resultado final da prova objetiva e provisório da discursiva - 11/06/2021;

-Resultado final das provas discursivas e convocação para o Teste de -Aptidão Física (TAF) - 29/06/2021;

-Aplicação do TAF - 3 e 4/07/2021;

-Resultado final do TAF e convocação para o preenchimento da FIC e para a avaliação médica - 23/07/2021;

-Realização da avaliação médica (presencial) - 7 e 8/8/2021;

-Aplicação da prova oral (delegado) - 23 e 24/10/2021;

-Aplicação da prova prática de digitação (escrivão) - 24/10/2021;

Resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no curso de formação - 21/12/2021.





Pedido de suspensão das provas do concurso PF está em análise





Apesar de seguir com os processos e, até o momento, ter as provas confirmadas, o concurso da Polícia Federal ainda pode acabar tendo as avaliações de domingo suspensas.





Está em análise uma ação popular, com apoio do MPF, que pede o adiamento dos exames. Por enquanto, a decisão liminar não foi divulgada. Mas, a qualquer momento podem ser publicadas novidades e você confere aqui na Folha Dirigida.





O caso é parecido com o concurso da PRF, que também enfrentou ações na Justiça para a suspensão dos exames. Neste caso, a PRF e o Cebraspe conseguiram manter a data já prevista e aplicaram provas no dia 9 de maio.