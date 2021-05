Concurso Polícia Civil/CE: edital sai nesta quinta, 27. Inscrições até julho

O edital do concurso Polícia Civil do Ceará foi assinado, autorizado e vai ser publicado nesta quinta-feira, 27. A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana.





Em publicação no Instagram, o chefe do executivo cearense publicou um registro da assinatura e ainda antecipou o prazo de inscrição, que será:





Início: 14 de junho

Término: 19 de julho





O Diário Oficial do Estado do Ceará costuma sair na parte da noite, a partir das 18h. A publicação já era esperada para esta semana, de acordo com fontes da Folha Dirigida.





Quem também confirmou o edital do concurso PC CE para esta semana foi o próprio Camilo Santana. Em live, o governador antecipou que sairia esta semana.





Além da Polícia Civil, o governo do Ceará também já lançou o edital da Pefoce. Tanto a Perísic Forense quanto a Polícia Civil terão o Idecan como banca.





Na Polícia Civil, todas as oportunidades serão para quem tem o nível superior. O edital da PC CE chegou a ser cogitado para março, mas não saiu. Em uma live, Camilo declarou:





"Já vamos agora abrir, em março, possivelmente o edital do concurso. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente todos os planos de valorização da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Pefoce - também da Polícia Penal. É a valorização dos profissionais da Segurança Pública."





Edital PC CE terá 1.500 vagas. Entenda!





O edita que será publicado logo mais no Diário Oficial trará apenas 500 vagas. No entanto, a oferta será de 1500, sendo que 1.000 serão para formar cadastro de reserva.





Nas vagas imediatas, estão confirmadas 100 serão para escrivão e 400 para inspetor. As mil vagas foram anunciadas no projeto básico, ao qual Folha Dirigida teve acesso.





O documento, usado para escolher a banca, também antecipou outras informações, como etapas e requisitos. Assim, o concurso passa a somar 1.500 vagas para os seguintes cargos:

As remunerações iniciais são de R$3.732,86, passando para R$4.461,43 em janeiro de 2022.





O documento confirma que haverá reserva de vagas para candidatos deficientes. Na oferta imediata, já se sabe que serão cinco e 20 para escrivão e inspetor, respectivamente.





Todas as oportunidades serão para pessoas com o nível superior. Ainda em 2018, Camilo informou que seriam abertas 1.496 vagas, nos cargos de delegado, escrivão e inspetor. No entanto, a oferta mudou e o cargo de delegado não foi lembrado dessa vez.





Resumo do concurso PC/CE





Órgão: Polícia Civil do Ceará

Cargos: escrivão e inspetor

Vagas: 500

Requisito: nível superior

Remuneração: R$3.732,86, passando para R$4.461,43 em janeiro de 2022

Banca: Idecan

Edital: a definir