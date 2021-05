Concurso POLÍCIA CIVIL/CE: SAI EDITAL com 500 vagas de escrivão e inspetor

É oficial! Foi publicado nesta quinta-feira, 27, o edital do concurso PC CE. O documento confirma a oferta de 500 vagas para a Polícia Civil do Estado do Ceará, sendo todas efetivas e imediatas.









Dessas, são 400 de inspetor e 100 de escrivão. Ambos os cargos têm como exigência o curso de nivel superior completo, em qualquer área. Também será preciso possuir Carteira Nacional de Habilitação, ativa e vigente, para condução de veículo automotor Categoria B, no mínimo.





Além dessas oportunidades, está confirmado que será formado um cadastro de reserva. Este, será de mil vagas, totalizando:





Conheça os cargos do concurso PC CE





Escrivão de polícia





Remuneração: R$3.732,86

Jornada de trabalho: 40 horas semanais





Atribuição: exercer atribuições relativas ao cumprimento das formalidades legais de polícia judiciária necessárias aos inquéritos, processos administrativos e demais serviços cartorários de apoio à Autoridade Policial ou do superior imediato; lavrar boletim de ocorrência; fornecer certidão quando requerida; cuidar dos serviços cartorários; manter a guarda de objetos aprendidos nos autos; lavrar termo de fiança; manter em dia os livros cartorários, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no Manual de Polícia Judiciária, editado pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social e Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará.





Inspetor de polícia





Remuneração: R$3.732,86





Jornada detrabalho: 40 horas semanais





Atribuição: executar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da autoridade policial ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo; deter, apresentando à autoridade policial competente, quem quer que seja encontrado em flagrante delito; emitir relatórios circunstanciados do curso das investigações; zelar pela manutenção da ordem pública em geral; operar sistema de comunicação de rádio da Polícia Civil; dirigir viatura policial ou a serviço da polícia judiciária; cumprir, quando designado, mandados judiciais; executar serviços de permanência e transporte de presos provisórios, sob custódia da Polícia Civil; lavrar boletim de ocorrência; realizar tarefas correlatas de apoio policial e administrativo e desempenhar outras atividades atinentes aos serviços da polícia judiciária; deslocar-se imediatamente, quando não houver impedimento devidamente justificado, ao local da infração penal, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação da coisa até a realização da perícia; desempenhar outras funções e tarefas que lhe forem determinadas pela autoridade policial, nos limites de suas atribuições, bem como atender outras exigências cabíveis.









Concurso PC CE começa a inscrever em 14 de junho





Interessados em concorrer ao concurso da Polícia Civil do Ceará devem ficar atentos ao cronograma. O edital confirma que as inscrições serão abertas a partir do dia 14 de junho.





O responsável pelo recebimento dos cadastros será o Idecan, escolhido como organizador .





Caberá ao candidato acessar o site da banca, pesquisar a área destinada ao concurso da Polícia Civil e preencher o formulário com todos os dados cadastrais. O prazo vai até 19 de julho.





Para confirmar a participação, o candidato precisa imprimir o boleto bancário e quitar a taxa. O valor será de R$150 para ambos os cargos.





PC CE tem provas agendadas para setembro





O edital do concurso PC CE confirma as etapas de seleção e data de aplicação das provas. As primeiras provas, objetiva e discursiva, serão aplicadas nas seguintes datas:





4 de setembro - escrivão de polícia

5 de setembro - inspetor de polícia





A banca também já divulgou que está previsto para sair na segunda-feira, 6, os gabaritos preliminares. Em seguida, será aberto o prazo para recursos.





As provas escritas estão agendadas para acontecer no turno da tarde, de 13h às 19h, horário de Brasília.





As demais etapas de seleção serão:





2ªFase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

3ªFase:Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Fase: Exame Toxicológico, de caráter eliminatório;

5ª Fase: Curso de Formação Profissional e Avaliação de Verificação de Aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório.





O concurso da Polícia Civil do Ceará terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por igual período.





(Folha Dirigida)