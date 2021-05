FORÇAS DE SEGURANÇA APREENDEM DEZOITO ARMAS DE FOGO NAS ÚLTIMAS 24 HORAS EM SOBRAL

Nas últimas 24 horas na cidade de Sobral, as Polícias Militares e Civil, em conjunto com a CIOPAER Sobral, realizaram apreensão de dezoito armas de fogo e drogas em Sobral.





A primeira investida do dia (26/05), ocorreu na rua Pintor Lemos, quando as Equipes RAIO 01 e 02 receberam denúncias anônimas de uma residência naquela área que estaria sendo utilizada para comercialização de entorpecentes. Ao chegar no local, os militares localizaram um indivíduo conhecido como Marcelo Ricardo Oliveira Silva, 29 anos, na pose de dois revólveres calibre 38 com 28 munições intactas, além de mais de meio quilo de crack.





Já pela tarde, as Equipes RAIO 01, 02, 04, 05 E Viatura RAIO 070 juntamente com a equipe do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil, intensificaram ações ostensivas no Residencial Caiçara, a procura de homiziados da justiça que estaria em conflito com facções rivais naquela área. Ao realizar buscas em dois apartamentos naquele local, os policiais conseguiram localizar sete armas de fogo, sendo quatro pistolas, duas .40, outra .380 e uma Beretta .765, além de três revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, totalizando 59 munições. Marcos Riam Solon Cavalcante, 18 anos, Davi Lima de Sousa, 21 anos, José Roniele da Silva Sousa, 25 anos, Eduardo Santos Oliveira, 29 anos e um menor de idade, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Ainda na noite de ontem, a Equipe da Força Tática do 3°BPM, realizou a prisão de dois homens na pose de um Revólver e de uma Pistola também no Residencial Caiçara.





Já no início da madrugada, as Equipes RAIO 04, 05, 06, viatura RAIO 070 e uma equipe do Motopatrulhamento do 3° BPM, receberam informações anônimas de uma apartamento onde vários indivíduos de uma facção rival estaria homiziados para cometer delitos na madrugada. Diante das informações, os militares lograram êxito e conseguiram localizar 4 maiores de idade e um menor, na pose de quatro armas de fogo, sendo duas pistolas, uma .40 e outra .765, além de dois revólveres calibre 32 e 57 munições dos mais diversos calibres. Francisco Glaycon de Paiva da Silva, 23 anos, Josivan Douglas Silva Bezerra, 19 anos, Antônio Lucas da Silva de Lima, 21 anos e Antônio José Costa Silva, 23 anos, que contra ao mesmo havia um Mandado de Prisão da comarca de Sobral em aberto, além da apreensão de um menor de 16 anos.

Já na manhã de hoje (27/05), equipes da Força Tática e do Moto Patrulhamento do 3° BPM, lograram êxito na apreensão de dois Revólveres Calibre 38 e a prisão de dois homens no Residencial Caiçara.





Ainda na manhã de hoje, as Equipes RAIO 01, 02 e Viatura RAIO 070, continuando as diligências e intensificando o patrulhamento no Residencial Caiçara, conseguiram apreender um Revólver Calibre 38 com doze munições intactas em um apartamento usado para homiziar foragidos da justiça.





Em 24 horas, foram apreendidas dezoito armas de fogo, mais de cento e cinquenta munições do mais diversos calibres, além da prisão de dezenas de indivíduos de duas facções rivais, onde foram todos conduzidos e apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.