CONSELHO TUTELAR RESGATA FAMÍLIA QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS

Uma família (mãe e duas crianças) que estava em situação de vulnerabilidade no bairro Campo dos Velhos, foi atendida pelo Conselho Tutelar de Sobral, que tomou todas as medidas cabíveis, abrigando a família e prestando o auxílio necessário. A família, mãe e duas crianças, que estava "morando" ao relento, expostos ao sol, chuva, violência, etc, foi resgatada pelos conselheiros tutelares.





Após divulgação no Blog Sobral 24 horas e nas redes sociais, o caso ganhou repercussão e a população cobrou uma solução por partes das autoridades competentes.





O resgate das crianças aconteceu na noite desta quarta-feira (19).