PRF recupera veículo clonado com registro de roubo transitando em Sobral/CE

Na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 17h30, em Sobral/CE a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo Nissan March 1.0, cor cinza, ano 2013 que havia sido roubado em Fortaleza – CE e que estava rodando como clone de outro veículo semelhante em Sobral/CE. A apreensão ocorreu no km 1 da BR 222, acesso leste da BR 222, conhecida com Av. Fernandes Távora. Segundo informações da PRF no momento da abordagem, o veículo era conduzido por um homem residente em Sobral/CE.





Após o condutor apresentar o documento do veículo os policiais desconfiaram das características do documento, decidiram realizar a conferências dos sinais de identificação do veículo, os policiais constataram que se tratava de um veículo roubado em Fortaleza – CE em 13/03/2021, porém havia sido “clonado” com os sinais de outro veículo semelhante, sem restrições, licenciado em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.

A prática da clonagem de veículos roubados tem sido cada vez mais constante. Os criminosos adulteram a placa, o número do chassi e do motor do veículo roubado, para se parecer com um veículo sem restrições.





Diante das informações obtidas foram constatados os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, artigos 311 e 180 do Código Penal Brasileiro .