Moses Filho assume presidência da Juventude do MDB do Ceará

Na noite desta quarta-feira, 19, o sobralense Moses Filho assumiu a presidência do Núcleo Juventude do MDB do Estado do Ceará. A vice-presidência será ocupada pelo filho do ex-Senador Eunício Oliveira, Rodrigo Oliveira. A solenidade foi realizada remotamente, respeitando as medidas de segurança da pandemia.





Pelos próximos dois anos, o estudante do 5º semestre do curso de Medicina, Moses, que é filho do Deputado Federal, Moses Rodrigues, e neto do presidente do MDB de Sobral, Oscar Rodrigues, terá a missão de liderar a ala jovem do partido no Ceará.

A primeira atitude do novo presidente foi se solidarizar com as famílias dos mais de 441 mil brasileiros que perderam a vida pela Covid-19. Na sequência, Moses Filho lembrou um dos fundadores do partido, Ulysses Guimarães, ao falar sobre a preservação da democracia. “Assumo o cargo de Presidente da Juventude Estadual do MDB na certeza de quero deixar gravada a minha marca, firmar os valores democráticos, representando o meu Ceará e o meu partido”, destacou.





O jovem demonstrou coragem em sua fala. “Serão inúmeros os desafios, as provocações. Unidos seremos resistência! A voz da democracia! (...) Democracia, meus irmãos, é liberdade! Vacina já e salve a Democracia!”, finalizou.





O evento contou com a presença do Presidente do MDB do Ceará, o ex-Senador, Eunício Oliveira, dos deputados estaduais, Danniel Oliveira, Walter Cavalcante e Leonardo Araújo, do presidente da Juventude Nacional do MDB, Assis Filho, de representantes dos núcleos Mulher, Ana Paula Araújo, e Afro, Eron Narciso, que também representa a Fundaçao Ulysses Guimarães. A reunião também contou a presença do presidente da Juventude do MDB do Estado de São Paulo, Bruno Gabriel, do vereador de Sobral, Mário Vicktor, além de filiados da sigla no Estado.