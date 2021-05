EM SOBRAL: FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PRECISA URGENTE DE AJUDA

Uma mãe com dois filhos menores em situação de risco está precisando urgente de ajuda. A família está "morando" ao relento no cruzamento das ruas José Nicodemos e Cesarina Barreto, nas proximidades da autoescola Ribeiro, no bairro Campo dos Velhos. As crianças estão expostas ao sol, chuva, calor, violência e outras situações adversas.

A família está precisando de abrigo, alimentos e atendimento médico.

Segundo informações, a família não tem para onde ir e está precisando urgente de ajuda dos órgãos competentes e da população.