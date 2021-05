CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL

Um roubo a estabelecimento comercial foi registrado na tarde desta terça-feira (11), por volta das 15h00, na rua Eurípedes Ferreira Gomes, nas Pedrinhas.





Cinco homens armados de revólver em um veículo Fiat Uno de cor branca, modelo antigo, invadiram um mercantil e realizaram um arrastão no interior do estabelecimento. Os assaltantes roubaram celulares, dinheiro, mercadorias e outros pertences.





Três bandidos entraram no mercantil e dois ficaram no apoio dentro do veículo.





Logo após o arrastão, os meliantes fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.





Segundo informações da proprietária do mercantil, o estabelecimento já foi roubado pelo menos três vezes esse ano, e está pensando em fechar seu comércio por falta de segurança.