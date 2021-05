SOBRAL - POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

Em diversas investidas no final de semana, equipes do CPRAIO conseguiram recuperar motocicletas roubadas em Sobral.





A primeira ação ocorreu na manhã do último domingo (09/05), onde a Equipe RAIO 02 recebeu informações de populares que uma motocicleta Honda Bros branca estaria em um matagal nas proximidades do distrito de Aprazível, ao chegar no local os militares localizaram o veículo e confirmaram via CIOPS que estaria com queixa de roubo.





Na tarde do mesmo dia, a Equipe RAIO 01 em patrulhamento pela rua Maria Edite Linhares no bairro Terrenos Novos, visualizou uma motocicleta Honda Biz cor branca estacionada, ao verificar a placa via CIOPS, foi verificado que seria um veículo roubado.





A noite, a Equipe da viatura RAIO 030, em patrulhamento pela rua José Pierre no bairro Terrenos Novos, conseguiu recuperar uma motocicleta Honda CG preta com queixa de roubo que estaria estacionada na rua.





No final da noite do domingo, a Equipe RAIO 06 em patrulhamento pela rua espanha no bairro Dom Expedito, visualizou um homem pilotando uma honda biz vermelha em alta velocidade, ao realizar abordagem pessoal, foi localizado seis munições de calibre 38 na pose de Sérgio de Oliveira Eugênio, 37 anos. O mesmo foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190