CRUELDADE! Imagens de câmeras de segurança mostram cavalo sendo arrastado por caminhão. VEJA VÍDEO

Um cavalo foi arrastado por um caminhão, na madrugada de sexta-feira (30), pelas ruas de Parada Angélica, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.





Imagens de câmeras de segurança mostram o animal, preso por uma corda, sendo puxado por um caminhão por cerca de dois quilômetros.





Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, da Polícia Civil do RJ foram acionadas pela Secretaria do Meio Ambiente e de Proteção ao Animal do município de Duque de Caxias.





Após buscar informações, os policiais identificaram durante esta sexta-feira que um motorista de caminhão amarrou o cavalo ao veículo. O homem faz entregas para uma rede de lojas varejistas.





O motorista foi preso, prestou depoimento e admitiu a prática do crime. Com mais de 50 fraturas, o animal foi sacrificado nesta tarde de sexta-feira.





Ele foi autuado por maus-tratos à animais com o agravante de ter levado o cavalo à morte e vai responder em liberdade.