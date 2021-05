NOTA OFICIAL SOBRE QUADRO DE SAÚDE DO CHANCELER DO UNINTA

Considerando informações incorretas que circulam em redes sociais, o Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Dr. Daniel Rontgen Melo Spíndola Rodrigues, vem a público informar e tranquilizar a respeito do quadro de saúde do Chanceler e fundador do UNINTA, Dr Oscar Spíndola Rodrigues Junior.





Informa que, durante uma caminhada na manhã de ontem, Dr Oscar sentiu fortes dores no peito, dirigindo-se de imediato à Clínica Dr Dimas, que constatou alterações em exame preliminar e o encaminhou ao Hospital do Coração, onde, após confirmação do resultado inicial, foi submetido aos procedimentos de urgência de realização de cateterismo e de colocação de um stent cardíaco.





Esclarece, ainda, que os procedimentos foram bem sucedidos e que o Chanceler já se encontra em recuperação, com quadro estável, consciente e com alta prevista para amanhã, quinta-feira, 06 de maio.





O Reitor aproveita a oportunidade para agradecer todo o esforço e apoio das equipes médicas e de Enfermagem da Clínica Dr Dimas e do Hospital do Coração, bem como a todos que manifestaram suas boas intenções e orações pela melhoria do quadro do Chanceler.