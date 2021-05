Enfermeiros de Sobral fazem movimento em apoio ao PL 2465/2020

O movimento defende o Projeto de Lei 2465/2020 de autoria do senador capixaba Fabiano Cantarato (Rede-ES) que defende piso salarial e jornada de trabalho de 30 horas semanais.





Um grupo de enfermeiros de Sobral, na manhã desta quarta-feira (12), Dia Internacional da Enfermagem, organizou movimento em apoio ao Projeto de Lei 2465/2020, de autoria do senador capixaba Fabiano Cantarato (Rede/ES), que defende um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras das redes pública e privada, além de estabelecer carga horária de 30 horas semanais válidas para União, estados, municípios, Distrito Federal e instituições de saúde privadas.





O piso previsto no projeto tem como base o sétuplo do salário mínimo atual. Enfermeiros com Curso Superior receberiam em valores atuais ao menos R$ 7.315 (sete mil, trezentos e quize); técnicos, R$ 5.100 (cinco mil e cem); e auxiliares e parteiras, R$ 3.600 mil (três mil e seiscentos). Técnicos de enfermagem de acordo com a proposta receberão mensalmente pelo menos 70% do valor referente a sete salários mínimos, auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%.





A enfermeira Roberta Farias, líder do movimento, falou para o Portal Paraíso que o movimento foi organizado de forma responsável sem aglomeração e por isso foram convidados um representante de cada entidade de saúde da cidade.





“Precisamos de condições de trabalho adequadas, de um salário justo e de uma caraga horário que não nos faça adoecer, pois temos colegas que trabalham até 44 horas semanais e isso traz prejuízo para a saúde física e mental do profissional. Temos um projeto no Congresso do ano 2000 que até hoje não foi votado, mas o senador Fabiano Cantarato, ano passado colocou no Senado este novo PL que junta nossas duas maiores reivindicações que é o piso salarial e a jornada de trabalho de 30 horas. Finaliza Roberta Farias.





(Edwalcyr Santos/Portal Paríso)