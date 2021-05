Escola de Tempo Integral do distrito de Jordão tem 95% das obras concluídas

A Prefeitura de Sobral, por meio das Secretarias da Educação e da Infraestrutura, está construindo uma Escola de Tempo Integral no distrito de Jordão. O equipamento está com 95% das obras concluídas e terá capacidade para atender 420 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.





A Escola de Tempo Integral Raimundo Nonato Linhares conta com 12 salas de aula, biblioteca, laboratório para as disciplinas de Matemática, Biologia, Física e Química, sala de informática, sala de vídeo, secretaria, diretoria, sala de professores, grêmio escolar, quadra poliesportiva coberta com vestiários, cozinha, depósito, pátio coberto, banheiros acessíveis e anfiteatro com jardineira.





Na construção da escola, estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões, sendo cerca de R$ 3 milhões financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e mais de R$2 milhões, com recursos do Tesouro Municipal. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim de maio.













INFRAESTRUTURA





Desde 2017, já foram entregues à população sobralense oito Escolas de Tempo Integral, nos distritos de Caracará, Bonfim, Rafael Arruda, Patriarca, Jaibaras e Patos; e nos bairros Cohab III e Nova Caiçara. Também foram entregues dois Centros de Educação Infantil (CEI) nos bairros Cohab II e Nova Caiçara. Outros sete CEIs estão em construção, sendo dois no Nova Caiçara, e os demais nos bairros Colina, Padre Ibiapina, Cidade Dr. José Euclides, Campo dos Velhos e Dom Expedito.