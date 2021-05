ICMBio publica editais com 408 vagas para nível fundamental

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou 15 editais de novo processo seletivo para temporários. A oferta é de 408 vagas, sendo 359 para brigadistas e 49 para chefes de esquadrão, com atuação em oito estados e no Distrito Federal.





Em ambos os casos, para se inscrever é necessário ter o ensino fundamental incompleto. Além de, pelo menos, 18 anos de idade até a data do término das inscrições.





Somente para chefe de esquadrão, além da escolaridade, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Outros requisitos incluem estar em dias com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino, e eleitorais; e não ser servidor público.





Os ganhos são de um salário mínimo para brigadista, ou seja, R$1.100; e um salário-mínimo e meio para chefe de esquadrão, ou seja, R$1.650. Os contratos terão duração entre seis e 24 meses, a depender do setor de exercício.





Os primeiros profissionais já começarão a atuar em junho. As oportunidades são para lotação nas seguintes unidades:





-Rio de Janeiro: Reserva Biológica de Poço das Antas (Silva Jardim RJ); APA da Bacia do Rio São João; Parque Nacional da Serra dos Órgãos (NGI - ICMBio Teresópolis RJ).

-Minas Gerais: ICMBio Peruaçu; Parque Nacional da Serra da Canastra; Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira; Estação Ecológica de Pirapitinga; NGI ICMBio Cipó-Pedreira;

-Espírito Santo/Minas Gerais: Parque Nacional do Caparáo ES/MG

-Goiás: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros; Parque Nacional das Emas,

-Mato Grosso: Estação Ecológica da Serra das Araras;

-Mato Grosso do Sul: Parque Nacional da Serra da Bodoquena;

-Distrito Federal: APA do Planalto Central; NGI Brasília Contagem; Flona de Brasília; Brigada Nacional;

-Pará: Estação Ecológica do Jari;

-Rondônia: Núcleo de Gestão Integrado ICMBio Guajará-Mirim.





Por mais que fiquem sediados nas unidades, os brigadistas integrarão a Brigada Pronto Emprego, como um corpo volante, à disposição também de outras unidades do território nacional, em situações de risco ou emergência.









ICMBio: inscrições têm datas diferentes por estado





As inscrições serão realizadas mediante preenchimento da ficha e apresentação dos seguintes documentos:





Documento pessoal, com foto e comprovação de inscrição de CPF e Registro Geral (Carteira de Identidade);





CNH (categorias B, C, D ou E) - Apenas para as vagas de Nível II – Chefe de Esquadrão;





Atestado Médico, comprovando que o candidato se encontra “APTO a realizar atividades físicas”, emitido nos últimos 30 dias;





Tipagem Sanguínea e Fator RH;





Comprovante de Residência (Conta de água, luz, telefone, etc) ou declaração de residência assinada pelo candidato;





Comprovante de Escolaridade conforme exigência para cada vaga. Será aceita declaração do próprio candidato de que sabe ler e escrever.





Comprovação de experiência (currículo).





Confira as datas de inscrição por localidade:





► RJ: Reserva Biológica de Poço das Antas (Silva Jardim RJ); APA da Bacia do Rio São João – 17 a 19 de maio (Inscrições presenciais no endereço: Rodovia BR-101, Km 214, Silva Jardim / RJ).





► RJ: Parque Nacional da Serra dos Órgãos (NGI - ICMBio Teresópolis) - 4 a 7 de maio (inscrição presencialmente na Sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Avenida Rotariana, s/nº - Soberbo - CEP: 25.960-602, Teresópolis-RJ e na Sede da APA Petrópolis, na Estr. União e Indústria, 9722 - Itaipava - CEP: 25730-735, Petrópolis - RJ).





► MG: ICMBio Peruaçu- até 21 de maio (Inscrições presenciais no endereço: Sede do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Fabião I, Januária - MG; ou no CAT/ Delfinópolis – Centro de Atendimento ao Turista no portal da cidade; ou pelo e-mail: parnacanastra@icmbio.gov.br).









► MG: Parque Nacional da Serra da Canastra – até 14 de maio (inscrições presenciais no endereço Parque Nacional da Serra da Canastra – Av. Pres. Tancredo Neves, 498 – centro / São Roque de Minas/MG).





► MG: Estação Ecológica de Pirapitinga - 3 a 10 de maio (inscrições presenciais no Escritório da Estação Ecológica de Pirapitinga/ICMBio ou pelo e-mail esec.pirapitinga@icmbio.gov.br).





► MG: Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira - até 21 de maio (inscrições pelo e-mail apa_sm@ icmbio.gov.br ou presencialmente, na sede da APA Serra da Mantiqueira, localizada na Rodovia BR 354, número 1757, Horto Florestal, Bairro Vila Nova - Itamonte/MG).





► MG: NGI ICMBio Cipó-Pedreira - 3 a 21 de maio (inscrições somente pelo e-mail parna.serradocipo@icmbio.gov.br).





► ES/MG:Parque Nacional do Caparáo - 3 a 10 de maio (inscrições presenciais na Portaria do Parque Nacional, Rua Vale Verde, S/Nº, em Alto Caparaó/MG e/ou pelo endereço eletrônico parnacaparao@icmbio.gov.br).





► GO: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – até 12 de maio (Inscrições presenciais no endereço Rodovia GO-239, km 36, Caixa Postal 96, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás/GO).





► GO: Parque Nacional das Emas - até 7 de maio (inscrições apenas pelo e-mail parquenacionaldasemas@icmbio.gov.br).





► MT: Estação Ecológica da Serra das Araras -3 a 13 de maio (inscrição presencialmente na Rodovia MT 343, Km 69 – Comunidade Salobra Grande – Zona Rural ou pelo endereço eletrônico esecserradasararas@icmbio.gov.br).





► MS: Parque Nacional da Serra da Bodoquena - até 8 de maio (inscrições presenciais na Rua Olívio Jaques, 795, Vila Donária, Bonito/MS e/ou pelo endereço eletrônico parna.bodoquena@icmbio.gov.br).





► DF: APA do Planalto Central; NGI Brasília Contagem; Flona de Brasília; Brigada Nacional – até 9 de maio ( inscrições online pelo link ).





► PA: Estação Ecológica do Jari - 3 a 7 de maio (inscrições presenciais no endereço Rua 80 nº 109, Bairro Staff, Distrito de Monte Dourado Almeirim/PA e/ou pelo endereço eletrônico esec.jari@icmbio.gov.br).





► RO: Núcleo de Gestão Integrado ICMBio Guajará-Mirim - até 10 de maio (inscrições presenciais no local Sede administrativa de Guajará-Mirim e no Distrito de surpresa).









Candidatos passarão por diferentes etapas





Os candidatos do processo seletivo passarão por uma pré-seleção em testes de aptidão física e habilidades de utilização de ferramentas agrícolas.





Após a primeira fase, os aprovados passarão ainda por análise curricular para fins de classificação final dos participantes, com critérios de pontuação descritos na sequência do edital





Todos os inscritos serão submetidos à fase de “Pré-seleção” e somente os aprovados, classificados em ordem de pontuação, no quantitativo de até quatro vezes o número de vagas disponíveis, passarão para a etapa seguinte.





Os testes de aptidão física serão compostos pelos exercícios de caminhada com bomba ou mochila costal pesando aproximadamente 20 quilos. A distância percorrida será de 2.400 metros. O prazo máximo para conclusão da atividade será de 30 minutos, andando. Não será permitido correr.





Já no teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas o candidato deverá capinar e rastelar uma área de três por cinco metros, em um prazo de, no máximo, 20 minutos. Será avaliada a qualidade da capina e a obediência aos critérios de lançamento do material, apresentados pelos avaliadores.





Por sua vez, na análise curricular, os concorrentes serão pontuados e classificados de acordo com tempo de experiência profissional, cursos de formação, participações em operações de combate a incêndios florestais e trabalho voluntário em unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.





Os pontos atribuídos a cada tipo de critério variavam entre os cargos e estavam disponíveis nos editais.





